«مياه مطروح»: لن يتم قطع الخدمة أثناء تغيير الخط الناقل على طريق الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أنه يجري حاليا تعديل خطوط مياه الشرب في مدينة مرسى مطروح بسبب أعمال التوسعة التي تجرى حاليا على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي، ما يترتب عليه قيام الشركة بإجراء تعديل خطوط المياه وأساليب تغذية المدينة في الأحياء والمناطق السكنية والقرى السياحية.

خطوط مياه بديلة

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه لن يتم فصل الخدمة لعدم انقطاع المياه في مطروح عن أي مشترك أو تجمعات سكنية يتم تغذيتها من قبل، وسيتم مد خطوط بديلة لتغذية المشتركين.

واهابت شركة مياه مطروح بالمواطنين غير المشتركين في الخدمة للحصول على المياه، التقدم لتعديل الأوضاع وتركيب عدادات للاستفادة من الخدمة.

خط مياه الشرب الـ700

وأوضحت الشركة أن خط المياه الـ700 المغذي والناقل إلى مطروح عبر طريق الإسكندرية الساحلي من الزهر المرن المتهالك وبه نسبة فاقد عالية، وما تم رفعه هو خط قديم غير مناسب للخدمة حاليا، حيث سيتم عمل خط بديل من مادة البولي إيثيلين.