«التنمية المحلية»: إزالة 314 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المنيا.. و65 بالشرقية

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جهود الوحدات المحلية بمحافظتي المنيا والشرقية والمنوفية والبحيرة والقليوبية والدقهلية وبني سويف خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى من الموجة الـ21، في إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء المخالف دون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم السماح بالتعدي عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضي.

الموجة 21 في الشرقية

وفي الشرقية، تواصل الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أعمالها بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ إذ جرى إزالة 65 حالة تعد على مساحة 4 آلاف و197 متر مبانٍ و45 فدانا و21 قيراطا بنطاق المحافظة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أعلنت المحافظة، وضع خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، والتشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

إزالة التعديات في المنيا

وأسفرت حملات الموجة الـ21 لإزالة التعديات بجميع مراكز ومدن محافظة المنيا عن إزالة 19حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية؛ منها 11 حالة تعدٍ على أراض زراعية.

وفي محافظة المنوفية، جرى إزالة 314 حالة تعد بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وفي محافظة بني سويف تم إزالة 23 حالة تعد أمس على مساحة 690 مترا لولاية الري ليصل إجمالي ما تمت إزالته من 29 أبريل وحتى الخميس 4 مايو 125 حالة تعد، وفي محافظة البحيرة تم تنفيذ 25 قرار إزالة بنطاق 3 مراكز على مساحة 845 م2 على أراضي أملاك الدولة ليصبح إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها حتى الآن 560 قرار إزالة، وفي محافظة الدقهلية إجمالي ما تم تنفيذه منذ بدء الموجة 180 قرار إزالة بمراكز ومدن المحافظة، وفي القليوبية تم إزالة 183 حالة تعد على أملاك الري والزراعة والنيل وأملاك خاصة على مساحة 21.152 م2.