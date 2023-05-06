محمود مسلم: الدولة والمعارضة رابحان من الحوار الوطني.. وتنظيم الإخوان الخاسر الوحيد

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الرابح من المشهد السياسي الحالي المتمثل في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي الدولة المصرية والمعارضة الوطنية، ومن الممكن أن تكون المعارضة الأكثر ربحًا من هذا الحوار، بينما الخاسر هو تنظيم الإخوان الإرهابي الخائن.

مسلم: عناصر الإخوان لم تنَم ليلةً سعيدةً بسبب الحوار الوطني

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويعرض على قناةة «TEN»، أن عناصر الإخوان لم تنَم ليلةً سعيدةً بسبب الحوار الوطني، إذ أن هذا المشهد يؤكد أن هناك إجماع من الدولة والمعارضة الوطنية بأن الجماعة الإرهابية خارج المشهد السياسي والشعبي، وأصبحت فئة منبوذة من الجميع، بينما مكسب للدولة كونها استطاعت وبكفاءة وإدارة أن تحظى بثقة كل هذه الفصائل.

مسلم: الحوار يصنع رؤية متكاملة من الدولة والمعارضة

وأوضح رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية استطاعت أن تحظى بثقة كل هذه الفصائل من المعارضة في ظل ظروف عادية وليست استثنائية، فيما ربح ممثلو المعارضة بوجودهم والتعبير عن أنفسهم، وخروجهم على الشاشات يتحدثون فيما يرونه بكل شفافية وجرأة، فضلًا عن تنفيذ مطالب كثيرة لهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، موضحًا أن النظام والمعارضة يجب أن يكونوا سعداء للتوافق لخدمة البلد.

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن: «بدل ما يكون فيه رؤية واحدة لإدارة البلد هيبقى فيه رؤية متكاملة من الدولة والمعارضة، والاخوان الخاسر الأكبر، هذا المشهد اللي موجود نتمنى أن لا يعكر صفوه احد وأن لا يتدخل، كل من راهن على الإخوان الفترة اللي فاتت خسر».