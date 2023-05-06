5 وجهات سياحية تجذب المصريين والأجانب في سيوة.. أبرزها رحلات السفاري

تعد سيوة إحدى المدن السياحية المهمة في مصر والوطن العربي والتي تتتميز عن غيرها بالمقومات الطبيعية الكبيرة لجذب السياح من مختلف دول العالم، بخلالف المصريين، والذين يعشقون أجوائها المميزة كأيقونة السياحة البيئية، في ظل احتفاظها برونقها القديم من البيوت المبنية بالكرشيف «مزيج من الملح والطين» والطبيعة الخلابة لموقعها في عمق الصحراء الغربية يحيطها منابع المياه من البحيرات المالحة والعيون العذبة وحدائق نخيل التمر والزيتون من كل مكان.

سيوة عرفها الأجانب لتفردها عن غيرها بالهدوء والطبيعة الخلابة والتنوع السياحي بها حسب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لـ«الوطن»، في ظل تميزها بسياحة السفاري والسياحة العلاجية والسياحة الأثرية، والسياحة البيئية، والسياحة الترفيهية، وسياحة المؤتمرات.

5 وجهات سياحية في سيوة تجذب الزائرين من داخل وخارج مصر

وتتمتع واحة سيوة بوجود 5 وجهات سياحية تميزها عن غيرها من المدن الأخري، وتؤكد عىي مكانتها علي خريطة السياحة العالمية وهي طبقا لـ«محافظ مطروح» كالتالي:

قلعة شالي

قلعة شالي الأثرية والتي تجسد سيوة القديمة وتقع على قمة جبلية ولا يزال بها أطلال البيوت القديمة التي كان يعيش فيها السيويين القدماء، ويغلقون عليهم بالأبواب خوفا من الأعداء، ومقامة مبانيها بمادة الكرشيف المحلية، وبها آبار قديمة منذ مئات السنين كانت تسخدم في الشرب ومعصرة زيتون.

عين كليوباترا

عين كليوباترا الطبيعية التي يطلق عليها عين جوبا وتتوسط حدائق النخيل وتتجد مياهها وتعد من أشهر مزاراتها ويسبح بها الزائرين، وجدرانها من الحجر القديم.

جبل الموتى

جبل الموتى والذي كان يدفن فيه الفراعنة الذين كانو يعيشون في سيوة منذ العصر الفرعوني، وبها ممياوات ومن أهم المزارات في سيوة.

جزيرة فطناس

جزيرة فطناس وهي من أجمل الأماكن السياحية في سيوة والتي تستقبل الرحلات لمشاهدة غروب الشمس في أروع مناظرها فوق البحيرة، والجلوس على أطراف الجزيرة أسفل الأشجار، وتناول المشروبات والتقاط الصور التذكارية وسط الطبيعة الخلابة.

رحلات السفاري

وتأتي رحلات السفاري في سيوة واحدة من أهم المزارات الجاذبة للسياحة في واحة السحر والجمال، حيث الدخول وسط الصحراء بسيارات الدفع الرباعي، والتزحلق علي الرمال من مسافات مرتفعة، والمشى حافيا علي الغرود، وتناول الشاى السيوي علي الحطب، والأكلات السيوية كالملوخية السيوي وأبومردم، والتخييم في الصحراء حتي الصباح والاستمتاع مع الفنون الشعبية السيوية في حفلات ليلية علي ضي القمر.

سيوة سياحة على مدار العام

السياحة في سيوة علي مدار العام وليست موسم واحد فقط، بهذه الكلمات عبر محمد بكر رئيس مدينة سيوة لـ«الوطن» وتتميز أن سيوة السياحة الأثرية والسفاري والترفيهية والبيئية في الشتاء والصيف، ويزداد الإقبال علي السياحة العلاجية في الفترة من شهر مايو وحتي سبتمبر، للدفن في الرمال، بجانب المزارات الأهري المتنوعة، ويأتي الأجانب سيوة من جميع الدول مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبولندا، وأمريكا والبرازيل، ومن إندونيسيا والفلبين ومن دول الخليج، وغيرها، بخلاف رحلات المصريين من جميع المدن والمحافظات.