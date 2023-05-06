السيطرة على حريق بمحل عطارة في الإسماعيلية

سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية مساء اليوم السبت على حريق شب في أحد محال العطارة بمدينة الإسماعيلية قبل امتداده إلى المباني المجاورة والمنطقة السكنية المحيطة.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطار من شرطة النجدة يفيد اندلاع حريق في مخزن عطارة إسحاق الكبير أعلى المحل بسوق السمك القديم نطاق حى أول.

انتقال قوات الحماية المدنية

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بانتقال قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية، إلى مكان الحريق لسرعة السيطرة عليه لوجوده في منطقة سكنية بها كمية كبيرة من السكان.

ودفعت إدارة الحماية المدنية في الإسماعيلية، بثلاث سيارات إطفاء بالتعاون مع وحدات التنمية المحلية بحى أول وتم السيطرة على الحريق واخماده دون وقوع أى إصابات فى الأرواح.

السيطرة على حريق في أرض زراعية بالإسماعيلية

وسيطرت قوات الحماية المدنية في الإسماعيلية، علي حريق شب بهيش بأرض زراعية بعزبة الزغبي نطاق قرية الفردان دون وجود إصابات.

وتلقت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة إخطارا يفيد بنشوب حريق ينطلق قرية الفردان وانتقلت إدارة الحماية المدنية، ومركز ومدينة الاسماعيلية برئاسة اللواء وائل حمزة الي مكان الحادث.