مسلم: بيان الجبهة المدنية بشأن الحوار الوطني مُعيب.. بلاش ندوس على أمل الناس

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن هناك اعتقادا خاطئا من البعض بأن الإخلاص للدولة يجب أن يكون له ثمن شخصي، وهذا غير صحيح، موضحًا أن هناك 33 مليون مصري خرجوا في ثورة يونيو 2013، وكان ثمن ما فعلوه هو تحرير الدولة من الاحتلال الإخواني، ووضعها مرة أخرى على الطريق الصحيح، «مفيش حد يقول هو أنا أخدت إيه، لأ مش بتتحسب كده.. ولا يصح مطلقًا إننا ندوس على أمل المواطنين».

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، ويعرض على قناة «TEN»، أنه لم يعجبه بيان الجبهة المدنية وتصريحها بأنها تتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، وتحضر الحوار الوطني، «اللي صاغ الصياغة دي عيب بصراحة، هما اللي خسرانين لو انسحبوا من المشهد»، كون الحوار الوطني مفيد للدولة وللمعارضة معًا، مؤكدًا أنه لا يثق في وطنيتهم ولا يُشكك مطلقًا في وطنية أحد.

مسلم: المعارضة لديها أهداف في الحوار الوطني

وأوضح رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أن المعارضة لديها أهداف في الحوار الوطني، منها تعديل قانون الحبس الاحتياطي وتغيير النظام الانتخابي، والمحليات ومباشرة الحقوق السياسية، والإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب لهذا المطلب الأخير قبل انطلاق الحوار الوطني، وهذا يؤكد أن الدولة جادة في إجراء الحوار والوصول إلى تفاهم وتوافق مع المعارضة، «مفيش حاجة اسمها شروط للتحاور، مينفعش ندوس على أمل الناس، والتنوع في الحوار الوطني مقبول».

مسلم: مباراة السوبر مباراة يفخر بها الأهلي وبيراميدز

وعن تتويج النادي الأهلي أمس بكأس السوبر المصري، من بيراميدز في المباراة التي انتهت بهدف مقابل لا شيء للأهلي، قال : «شوفنا ماتش عالي جدا فنيا، مباراة يفخر بها الأهلي ويفخر بها بيراميدز، لم يعكر صفوه سوى الشغب، كان نجم الماتش حارس الأهلي محمد الشناوي، وفاكهة الماتش كهربا»، موضحًا أن علي معلول كان في أفضل أحواله هو وحسين الشحات، مؤكدًا أن موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي كان يفوز ولكن دون أداء، لكن الأمر الآن مختلف، رغم حاجة الفريق لتدعيمات مثل صانع ألعاب ورأس حربة.