«زراعة كفر الشيخ»: 110 آلاف فدان قطن هذا العام

قال الدكتور محمد أبواليزيد، رئيس قسم تربية القطن في وزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، إنّ مساحة القطن المزروع بمحافظة كفر الشيخ في العام الجاري 2023 تقدر بنحو 110 آلاف فدان.

زيادة مساحة القطن 3 آلاف عن العام الماضي

وأوضح «أبو اليزيد»، لـ«الوطن»، أنّ مساحة المزروع من محصول القطن هذا العام، على نطاق محافظة كفر للشيخ حقّق زيادة عن العام الماضي، بنحو 3 آلاف فدان قطن طويل التيلة، والذي يحقق الفدان الواحد نحو 15 قنطار قطن، جراء اختيار افضل أصناف تقاوي القطن المنزرع، ومن بينها صنف جيزة 96، طويل التيلة.

زراعة القطن في حقول وسط وجنوب كفر الشيخ

وأشار إلى أن زراعة محصول القطن، في محافظة كفر الشيخ، تكون في حقول مراكز الرياض، وسيدي سالم، وقلين، والحامول، وبيلا، وسيدي غازي، ودسوق، وفوه، وتقل المساحات المنزرعة من القطن، بمراكز البرلس، وبلطيم، نظراً لوجود حقول ذات تربة رملية.