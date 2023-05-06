فرع ثقافة السويس ينظم ورشة عمل عن فن وحرفة الخيامية

نظم فرع ثقافة السويس ورشة عمل عن فن وحرفة الخيامية في العصر الإسلامي تحت إشراف المدرب خالد عبد المجيد، وذلك ضمن فعاليات فرع ثقافة السويس، لتعليم الحرف التاريخية واليدوية لتنمية مهرات المشاركين واكسابهم مهرات فنية متميزة.

تنفيذ أعمال خيامية

وخلال ورشة العمل، تم تصميم وحدات زخرفة مستوحاة من التراث الإسلامي، بتقنية فن وحرفة الخيامية، وتناولت الورشة التعريف بفن الخيامية وكيفية عمل منتج فني، بالإضافة إلى تعليم رسم التصميم الذي سيتم تنفيذه على القماش، والذي غالبًا ما يستخدم قماش التيل لأنه سميك، ويتم إجراؤه بتخريم الرسم وتوضع بودرة مخصصة لطبع الرسم على القماش حتى يقوم الفنان بعملية التطريز إذ يقوم بقص وحدات القماش وتطريزها مع بعضها البعض، وقد تم شرح مراحل التصميم والتنفيذ وكيفية تطبيق الزخارف على القماش بالطرق اليدوية.

خطة وزارة الثقافة

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الثقافة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعي الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين فى كافة المجلات الثقافية والفنية ،وبرعاية اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وبتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، العديد من الأنشطة في كافة المجالات الثقافية والفنية بإقليـم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.