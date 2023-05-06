أبطال تايكوندو المشروع القومي بكفر الشيخ يحصدون 3 ميداليات ببطولة الجمهورية

حصد أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفر الشيخ، لاعبو تايكوندو مطوبس الميدالية الذهبية وميداليتين فضيتين، كما حققوا «المركز الثاني» في الترتيب العام في بطولة الجمهورية للتايكوندو المقامة في مدينة بورسعيد، في الفترة من 4 إلى 6 مايو تحت 17 سنة وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

تهنئة بالفوز في بطولة الجمهورية

ومن جانبه هنأ الدكتور عزت ،محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، بكفر الشيخ، أبطال المشروع القومي للموهوبين والبطل الأوليمبي للعبة التايكوندو من أبناء مطوبس، معلناً حصول اللاعب احمد باسم على الميدالية الذهبية وحصول اللاعب السيد مرعي على الميدالية الفضية، واللاعبة بشرى خطاب على الميدالية الفضية بعد مباريات قوية أمام منافسيهم، مشيراً إلى استمرار الدعم والإعداد الجيد للأبطال، الذي ترجم إلي تعدد إنجازات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة وحصد البطولات المحلية والدولية بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة والدكتور جمال الشهاوي المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ .

إشادة بأداء الأبطال

كما أشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، بمستوى أداء اللاعبين في البطولة التي نظمها الاتحاد المصري للتايكوندو، موجهاً التهنئة للجهاز الفني بقيادة الكابتن محمود الشهاوي، مدرب الأبطال، ميمي الأمشيطي، المدرب العام، أنس درويش، إداري المشروع، وذلك على دورهم الكبير في إعداد اللاعبين على أعلى مستوي فني، وتعزيز قدرات الفريق لتحقيق البطولات .