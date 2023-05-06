ماجدة الرومي وراغب علامة يقدمان واجب العزاء في إيلي شويري

استقبلت أسرة الفنان اللبناني إيلي شويري، الذي رحل عن عالمنا قبل أيام ودفن في لبنان، العزاء اليوم بكنيسة القديس ديمتريوس بالأشرفية في لبنان، ومن المقرر أن تستقبل الأسرة العزاء غدا الأحد أيضا بنفس الكنيسة.

الفنانون يقدمون العزاء في الراحل

وقدم التعازي عدد من الفنانين اللبنانين، وكان على رأسهم راغب علامة وماجدة الرومي، كما حضر أيضا كل من ليليان نمري، وحرص عدد من الإعلاميين اللبنانين على الحضور ومن بينهم ريما نجم، علا المر وزوجها مروان سمعان.

ماجدة الرومي تنعى إيلي شويري

وكانت ماجدة الرومي نعت الراحل كاتبة: «أحزنني خبر رحيل الكبير الصديق إيلي شويري بعد عمرٍ من عطاءاتٍ خالدة ستبقى ما دمنا ودامت لنا الأغنية اللبنانية الأصيلة وزمنها المجيد، مَن مِنّا لم يغنّ أناشيده الوطنيّة العظيمة وأغانيه الشرقيّة العريقة الأصيلة القريبة للقلب قُربَه لشرايينه؟ مَن مِنّا لم يستمتع بأدائه الشرقيّ المتقن لم يطرب لسماع هذا البلبل اللبنانيّ الفريد الذي قضى العمر متنقّلاً بصوته العذب وأعماله الرائعة بين اسمٍ فنّي كبيرٍ وآخر وعملٍ فنّي مجيد وآخر؟ ألا فاسترح يا زميلي الحبيب، واهنأ واثقًا أن اسمك باقٍ مكتوباً بالذهب في كتاب أمجاد الأغنية اللبنانية الخالدة إلى الأبد».