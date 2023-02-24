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راغب علامة وأنغام ووائل جسار وعبد الباسط حمودة نجوم حفلات اليوم

كتب:

بسمة شطا
01:50 م | الجمعة 24 فبراير 2023
راغب علامة

راغب علامة

يستعد عدد كبير من مطربي مصر والوطن العربي مساء اليوم الجمعة الموافق 24 فبراير لمقابلة جمهورهم من خلال عدد من الحفلات الغنائية المميزة التي سيقدمون خلالها مجموعة من أغانيهم المميزة.

حفل راغب علامة

أولى نجوم حفلات اليوم الفنان راغب علامة الذي سيحيي حفلا غنائيا في بازار في مدينة دبي وسط حضور جماهيري كبير سيقدم لهم مجموعة مميزة من أغانيه، وروج لها من قبل عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام».

أنغام في دولة قطر

الفنانة أنغام ستكون على موعد مع جمهورها مساء اليوم في الخيمة العربية بكتارا بدولة قطر، التي كانت قد روجت لها من خلال صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

حفل وائل جسار

الفنان ائل جسار، سيحيي مساء اليوم حفلا جماهيريا كبيرا في دولة بلجيكا سيتقابل من خلاله مع جمهوره هناك وسيقدم لهم عددا من أغانيه المميزة.

أما ساقية الصاوي فستشهد مساء اليوم حفلا جماهيريا للفنان عبد الباسط حمودة وذلك على خشبة مسرح النهر وسينطلق في تمام الساعة الثامنة مساء.

 

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بقلم بسمة شطا