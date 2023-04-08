أيمن بهجت قمر لـ«أنا والقناع»: رميت الكاسيت من الشباك بسبب راغب علامة

قال السيناريست أيمن بهجت قمر، إن الرقابة كانت ترفض كلمات أغنياته، متابعا: «فيه موضة طلعت سنة 1994، وكان ماسك الرقابة حمدي سرور، كان ماسكنا كشعراء شباب بيرفض كلمات غريبة جداً، مثل كلمة (عرضه) اللي لغاها في أغنية له».

رميت الكاسيت بسبب راغب علامة

أضاف أيمن بهجت قمر، خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أنه ألقى كاسيت من الشباك بسبب راغب علامة حيث غير كلمات أغنية وأصبحت بلا معنى.

سر لأول مرة عن رامي عياش

كما كشف عن سر للفنان رامي عياش عن أغنية «أمي ثم أمي»، قائلا: «رامي عياش غنى جملة غلط في الأغنية.. بس محدش خد باله وعدت، بس لما بسمعها دلوقتي بقول إيه يا جماعة الجملة دي».

ولفت إلى أن أنغام أيضا مؤخرا غنت تتر مسلسل للفنانة غادة عبدالرازق بشكل خاطئ، فجرى تعديله بعد طرحه.