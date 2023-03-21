راغب علامة للجمهور: «اذهبوا لأمهاتكم وتحدثوا معها.. أو تذكروها وادعوا لها»

احتفى الفنان الكبير راغب علامة، بعيد الأم، من خلال نشر كلمة له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مرفق معها أغنيته الشهيرة بتذكر يا أمي.

قال راغب علامة في كلمته: «أي شخص ما زالت والدته على قيد الحياة عليه أن يذهب لها ويحدثها، أما من رحلت والدته مثله عليه أن يتذكرها ويدعو لها».

راغب علامة ينشر أغنيته «بتذكر يا أمي»

راغب علامة يتذكر والدته عبر إنستجرام

كان الفنان راغب علامة قد تحدث عن الشاعر ناصر الجيل، ونشر صورة تجمعه بالشاعر ناصر الجيل عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، وعقب: «بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات، استفقت اليوم عبر خبر حزين جدا، رحيل شاعر الرومانسية الشاعر الصديق ناصر الجيل».