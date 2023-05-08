انطلاق موسم حصاد البطاطس في الغربية.. الكيلو بـ5 جنيهات

انطلق موسم حصاد محصول البطاطس داخل قرى محافظة الغربية، وأعلن أصحاب ثلاجات حفظ وتخزين البطاطس الاستعداد لبدء موسم التخزين، وخاصة في مركز كفر الزيات، إذ توجد نحو 1000 ثلاجة.

وقال جاد عبد الله، مزارع بطاطس، بمركز كفر الزيات، إنه ورث زراعة محصول البطاطس من والده الذي أتقنها عن جده، وأن غالبية الأراضي هنا تزرع البطاطس، مضيفا «طلعنا وجدنا آباءنا وأجدادنا تزرع البطاطس ومرة نكسب ومرة نخسر والحمد لله».

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن» أن البطاطس محصول يحتاج خبرة في زراعته، وأن التقاوي من وقت زراعتها حتى الحصاد تحتاج إلى 4 شهور، موضحا أن أصعب فترة في نمو المحصول في أسابيع 6-8 هي فترة تكوين شجرة البطاطس، وأفضل تربة هي « الطمية».

وأضاف: «يسقى محصول البطاطس في الصيف نحو 12 مرة، بينما في الشتاء نحو 7 مرات، ويعد محصول البطاطس مصدرا رئيسيا في حياة الفلاح، وأن سعر كيلو البطاطس جملة ومن أرضه 5 جنيهات».

بورصة بيع وتخزين

وقال أيمن غازي، تاجر بطاطس بكفر الزيات، إن مركز كفر الزيات بالغربية، يعد بورصة بيع وتخزين البطاطس داخل الثلاجات، حيث تنتشر نحو 1000 ثلاجة بطاطس في قرى مركز كفر الزيات، التابع إلى محافظة الغربية، وأيضا التوفيقية وهو مركز تابع إلى محافظة البحيرة، ولكنه مجاور إلى محافظة الغربية، وتخزن البطاطس داخل غرف أو عنابر درجة الحرارة من 2 لـ5 درجة مئوية، مع زيادة الرطوبة المحيطة بها تدريجيا حتى تحتفظ بحيوتها.

أصناف البطاطس

وقال محمد هشام، مهندس زراعي، إن محصول البطاطس من أهم المحاصيل الغذائية في مصر، موزعة على العروات الـ3 الصيفية والنيلية والمحيرة، ومن أهم أصناف البطاطس التي تزرع في مصر، هي «النيقولا والدايمونت والإسبونتا المونديال و الليسيتا والكارا والموناليزا».

وأشار إلى أن زراعة محصول البطاطس في مصر، يحتاج إلى نحو 120 يوما من وقت الزراعة حتى الحصاد من خلال 3 مرات على مدار العام، وتسمى بالعروات «الصيفية»، وتزرع في شهري ديسمبر ويناير وفترة الحصاد تكون في شهر مايو، موضحا أن محصول العروة الصيفية المصدر الأساسي للمزارعين في توفير تقاوي العروة الشتوية والمحيرة.

وأوضح أن العروة الشتوية أو النيلية، تزرع في شهري سبتمبر وأكتوبر، وموسم الحصاد في ديسمبر و يناير، وبالنسبة إلى العروة المحيرة، قال المهندس الزراعي، إنها تكون في فترة زراعة التقاوي في أكتوبر والحصاد في فبراير، وهي عروة حديثة العهد استحدثتها وزارة الزراعة.