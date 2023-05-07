خريطة انقطاع الكهرباء اليوم في الإسماعيلية 

تشهد محافظة الإسماعيلية اليوم الأحد استمرار أعمال صيانة أعمدة الإنارة في عدد من المناطق بالمدينة والمراكز والقرى ضمن خطة شركة توزيع الكهرباء استعدادا لفصل الصيف لضمان عدم انقطاع الكهرباء مع زيادة التحميل في الأيام المقبلة.

خريطة انقطاع الكهرباء اليوم الأحد

وأعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في الإسماعيلية ومدن القناة عن خريطة انقطاع التيار الكهربائى اليوم الأحد في مناطق مختلفة في حي أول وحي ثالث داخل مدينة الإسماعيلية، ومركز القنطرة غرب ومركز الاسماعيلية.

وبحسب بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومنطقة القناة فإنه سيتم قطع التيار الكهربائي اليوم الأحد في نطاق منطقة الافرنج بحي أول منطقة أرض الجمعيات في حي ثالث الإسماعيلية ومنطقة أبو كليب في القنطرة غرب وتمن منطقة البحوث وحتي منطقة كوبري 6 بدائرة مركز الإسماعيلية.

فصل الكهرباء لمدة 5 ساعات

وأشار البيان إلى أن انقطاع التيار الكهربائي سيتم من التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهراً لحين انتهاء أعمال الصيانة.

وناشدت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية المواطنين في المناطق المذكورة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير احتياجاتهم المتوقفة علي استخدام الكهرباء لحين عودتها فور انتهاء أعمال الصيانة.