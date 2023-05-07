مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار سقف منزل بالشرقية

أكدت أسماء عبد العظيم المتحدثه الرسمية لمحافظة الشرقية أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام قد تلقت بلاغاً يفيد بوقوع حادث انهيار سقف مكون من الخشب والسدة لمبنى قائم من ثلاثة طوابق بقرية المنسترلي التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لتقديم الإسعافات الأوليه اللازمة ونقل حالات الإصابة لأقرب مستشفى، وكذلك سيارات الحماية المدنية لفرض كردون أمني على العقار لمنع وصول الأهالي لموقع العقار المنهار.

إصابة شخص وحالتا وفاة

وأكدت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن الحادث أسفر عن إصابة شخص وحالتي وفاة.

الدفع بسيارات الإسعاف

وأوضحت المتحدثة الرسمية للمحافظة أنه فور وقوع الحادث اعطى الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه تعليماته لعبادة محمد عبادة رئيس مركز ومدينة أبو كبير التحرك لمكان الحادث والوقوف على ملابساته ومتابعة أعمال رفع الانقاض واستخراج المصابين والمتوفيين.

كلف المحافظ الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف بسرعة الدفع بسيارات الإسعاف لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ونقل حالات الإصابة لأقرب مستشفى كما كلف المحافظ العميد وليد عاطف مدير إدارة الحماية المدنية بالدفع بسيارات الحماية المدنية وفرض كردون أمني لتسهيل عمليات رفع الانقاض وانقاذ المصابين.