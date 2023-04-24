انهيار منزل ريفي في قرية دلجا بالمنيا دون إصابات

انهار صباح اليوم الاثنين، منزل ريفي قديم في قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس في جنوب محافظة المنيا، دون إصابات بشرية.

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار منزل ريفي قديم مقام من الطوب اللبن في قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس.

انهيار منزل في قرية دلجا

وبانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، تبين انهيار منزل ملك خالد كرم، بالطريق الدائري بقرية دلجا في غرب مركز ديرمواس، دون إصابات بشرية.

فصل المرافق عن المنزل المنهار

وتبين أن المنزل مكون من طابق واحد ومقام بالطوب اللبن، على مساحة 120 متر مربع، وإنهار الجزء الخلفي الذي يضم حظيرة لتربية الماشية، ولا يشكل أي خطورة على المنازل المجاورة، وجرى فصل المرافق من مياه وكهرباء، وعمل كردون أمني، وإخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمعاينة واتخاذ اللازم.

وتواصل الوحدات المحلية في محافظة المنيا، تنظيم الجولات الميدانية في الشوارع الرئيسية للوقوف على الحالة العامة وتسيير الحركة المرورية، والاهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة.