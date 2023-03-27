انهيار منزل في ملوي وإطلاق مبادرة المطبخ المصري.. أخبار 24 ساعة بالمنيا

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة، تدريب السيدات في قرى حياة كريمة، على إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى، وانهار منزل مكون من طابقين في مدينة ملوي، دون إصابات بشرية، وانقلبت سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، ما أسفر عن إصابة 5 من أسرة واحدة من أبناء محافظة قنا، هذه أبرز الأخبار التي شهدتها محافظة المنيا على مدار 24 ساعة ماضية.

انقلاب سيارة ملاكي بالصحراوي الغربي

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا، إخطارا بانقلاب سيارة ملاكي، بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية طوخ الخيل في مركز المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة، ما أسفر عن إصابة 5 من أسرة واحدة، من أبناء محافظة قنا، وجرى نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

وانهار منزل مكون من طابقين في حي شمال مدينة ملوي، مقام علي مساحة 70 مترا دون إصابات بشرية، وفرضت الوحدة المحلية كردونا أمنيا، وفصلت المرافق عن المنزل المنهار، وأخطرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإعداد تقرير فني.

إطلاق مبادرة المطبخ المصري بجامعة المنيا

وأطلق المجلس القومي للمرأة، مبادرة المطبخ المصري من داخل جامعة المنيا، ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتهدف المبادرة إلى تدريب السيدات الريفيات بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، على إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى، حيث يتم التدريب داخل كلية السياحة والفنادق حتى نهاية شهر رمضان.

وأعلنت مديرية الصحة، تجهيز عيادة متنقلة لتقديم خدمات طب الأسنان للمواطنين على مدار شهر رمضان الكريم، كما أطلقت الصحة، قافلة طبية بقرية بني حسن الشروق التابعة لمركز أبو قرقاص على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، لتقديم خدمات صحية للأهالي، وصرف العلاج بالمجان، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وواصلت الوحدات المحلية في المنيا، شن الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية، حيث تم تحرير 32 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.