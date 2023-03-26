انهيار منزل في ملوي جنوب المنيا دون وقوع وفيات أو إصابات

إنهار مساء اليوم الأحد منزل مكون من طابقين في مدينة ملوي بجنوب محافظة المنيا، دون إصابات بشرية، وتم فرض كردون أمني وإخطار الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لإتخاذ اللازم.

انهيار منزل في مدينة ملوي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار جزء من منزل أحمد محمد سيد بشارع المدرسة الإعدادية القديم بحارة الشيخ فتح الباب بحي شمال مدينة ملوي.

عمل كردون أمني وفصل المرافق

بانتقال قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الاولية تبين انهيار منزل مكون من طابقين علي مساحة 70 متر مربع، دون إصابات بشرية، وتم فصل المرافق وعمل كردون أمني حفاظا علي حياة المارة، كما تم إخطار لجنة المنشآت الآلية للسقوط لمعاينة المنزل وإعداد تقرير تفصيلي بموقفه الإنشائي لإتخاذ اللازم.

علي جانب أخر، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة تاكسي ودراجة نارية بميدان عبد المنعم الشرقي في مدينة المنيا، مما أسفر عن إصابة سيد محمد 30 عاما، مقيم بقرية البرجاية، باشتباه كسر وسحجات وكدمات وتم نقله إلي المستشفي العام لتلقي العلاج.