مصدر أمني ينفي القبض على «سيدة» لانتقادها ارتفاع الأسعار

نفي مصدر أمني صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القبض على إحدى السيدات لانتقادها ارتفاع الأسعار.

وأوضح أن السيدة المذكورة من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ومتورطة في أنشطة الجماعة غير الشرعية، ومحبوسة حاليًا على ذمة تحقيقات النيابة العامة.

وأكد المصدر أن ذلك يأتي ضمن المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية لإثارة البلبلة.