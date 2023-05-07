«منشر غسيل» ينقذ حياة طفل سقط من الطابق السادس بأوسيم

أصيب طفل بكدمة بالوجه وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم أثناء سقوطه من الطابق السادس بشقته بأوسيم، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بسقوط طفل من الطابق السادس ببشيل دائرة القسم، وعلى الفور أمر المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

جاره قام بانتشاله من المنشر الخاص بشقته

وبالانتقال والفحص تبين سقوط طفل من الطابق السادس من شباك مطل على الشارع وأن الطفل كان يتواجد بمفرده في الشقه وسقط من الشباك واصطدم بتكييف الشقة المتواجدة بالطابق الخامس وسقط على منشر غسيل بالطابق الثاني بالعقار المواجه للعقار محل سكنه، وقام صاحب الشقة تاجر ملابس 22 سنة بانتشاله من المنشر الخاص بشقته ثم نقله إلى مستشفى الساحل لتلاقى العلاج.

وبسؤال والدته أفادت بأنها مستأجرة الشقة من 3 شهور ومقيمة بها هي وطفلها المصاب، وأنها كانت خارج المنزل تستقضى بعض احتياجات المنزل.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.