رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مقرر مساعد المحور الاجتماعي بالحوار الوطني: البداية التمهيدية اليوم

كتب:

محمد متولي
03:31 ص | الأحد 07 مايو 2023
الدكتورة هانيا شلقامي

الدكتورة هانيا شلقامي

قالت الدكتورة هانيا شلقامي، المقرر المساعد للمحور الاجتماعي بالحوار الوطني والأستاذ بمركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، إن البداية التمهيدية للحوار الوطني، التي ستتم اليوم، سيقوم فيها المقررون بالجلوس مع فريق من الشباب المساعد للجان المختلفة، وجميعم من الأكاديمية الوطنية للتدريب.

شلقامي: يتم عقد جلسات الحوار الوطني في قاعة المؤتمرات بمدينة مصر

وأضافت «شلقامي» خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC» وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، ويعرض على فضائية DMC، أن الحوار الوطني قد انتقل حاليا إلى قاعة المؤتمرات في مدينة نصر بعدما جرت أولى جلسة للحوار الوطني في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب: «اعتقد أن جلسات الحوار الوطني هتبدأ الأسبوع بعد المقبل».

اقرأ المزيد:

محمود مسلم: الدولة والمعارضة رابحان من الحوار الوطني.. وتنظيم الإخوان الخاسر الوحيد

محمود مسلم: القائمون على الحوار الوطني رسموا لوحة جميلة يفخر بها كل مصري

مسلم: بيان الجبهة المدنية بشأن الحوار الوطني مُعيب.. بلاش ندوس على أمل الناس

إمام أحمد: كتاب «الوطن» رصد جميع محطات الحوار الوطني منذ دعوة الرئيس وحتى الآن
بقلم محمد متولي