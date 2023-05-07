مقرر مساعد المحور الاجتماعي بالحوار الوطني: البداية التمهيدية اليوم

قالت الدكتورة هانيا شلقامي، المقرر المساعد للمحور الاجتماعي بالحوار الوطني والأستاذ بمركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، إن البداية التمهيدية للحوار الوطني، التي ستتم اليوم، سيقوم فيها المقررون بالجلوس مع فريق من الشباب المساعد للجان المختلفة، وجميعم من الأكاديمية الوطنية للتدريب.

شلقامي: يتم عقد جلسات الحوار الوطني في قاعة المؤتمرات بمدينة مصر

وأضافت «شلقامي» خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC» وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، ويعرض على فضائية DMC، أن الحوار الوطني قد انتقل حاليا إلى قاعة المؤتمرات في مدينة نصر بعدما جرت أولى جلسة للحوار الوطني في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب: «اعتقد أن جلسات الحوار الوطني هتبدأ الأسبوع بعد المقبل».