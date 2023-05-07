7 وظائف مطلوبة ضمن ملتقى توظيف محافظة الجيزة.. اعرف التفاصيل

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن ملتقى توظيفي المقرر عقدة اليوم الأحد، بمقر الجهاز للعمل بأحد المطعم العالمية الشهيرة في مصر.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، تفاصيل ملتقى توظيف محافظة الجيزة، على هذا النحو:

ملتقى توظيف محافظة الجيزة

وأوضحت محافظة الجيزة، من خلال منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن ملتقى التوظيف سيتم لتوفير وظائف للشباب للعمل داخل أحد المطاعم الشهيرة لتقديم البيتزا.

موعد ملتقى توظيف محافظة الجيزة

وأضافت المحافظة أن ملتقى التوظيف سيبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا لمقر الجهاز 300 ميدان الجيزة -عمارة النبراوي - الدور الثاني ويمكن الاتصال للاستفسار 35720825 - 35711198.

الوظائف المطلوبة ضمن ملتقى توظيف محافظة الجيزة

ووفق إعلان المحافظة، فإن الوظائف المطلوبة بالترتيب هي: مدير مطعم - مساعد مطعم - مشرف مطعم (أقصى سن 30 عاما - شرط الخبرة في مجال الفاست فود) -عضو فريق - طباخ - ويتر - كول سنتر (أقصى سن 35 عاما - خبرة أو بدون).

مميزات الوظائف المطلوبة

وتمنح الوظائف المطلوبة ضمن ملتقى التوظيف التي تعقده محافظة الجيزة اليوم، الآتي:

- تأمين اجتماعي.

- تأمين صحي.

- تأمين على الحياة.

- حوافز شهرية.

- تبس فريز

- عقد عمل.

- فرص للترقيات على الوظائف الإدارية.

- التدريب على سيستم المطعم.

- سكن للمغتربين.

- زي موحد.