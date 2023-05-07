«شباب جنوب سيناء» تنظم يوما رياضيا وترفيهيا لذوي الهمم (صور)

أكد محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، إنشاء مكتب خاص لذوي الهمم في مركز شباب الساحل، تحت مسمى «قادرون باختلاف».

يوم رياضي ترفيهي لذوي الهمم

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة لـ«الوطن»، إن مكتب قادرون باختلاف بمركز شباب الساحل نظم يوما لتنفيذ التدريبات الرياضية والألعاب الترفيهية، لأعضاء المركز من ذوي الهمم.

وأشار إلى أن هذه الأنشطة تأتي تنفيذا لاستراتيجية وأهداف وزارة الشباب والرياضة، بضرورة الاهتمام بذوي الهمم وتكثيف البرامج والخدمات المقدمة لهم، والعمل على الوصول لأكبر عدد من المستفيدين، وتوسيع قاعدة الممارسة واستحداث أنشطة تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم.

تدريبات تنس الطاولة

وأوضح «فتحي»، استمرار التدريبات الأسبوعية للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بجنوب سيناء، وذلك في رياضة تنس الطاولة لمراحل الناشئين بمركز بمركز التنمية الشبابية بالطور، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالناشئين ودعمهم في كل المجالات.

وقال، إن رسالة المشروع هي رسالة تربوية قومية فنية رياضية، ويخصص لها ميزانية كبيرة بجانب العمل علي تنمية موارد المشروع، ويتم الإشراف عليها من قبل اللجنتين العلمية والفنية للمشروع، والمتابعة والتقييم الدوري للنتائج المحققة للوصول إلى الأهداف المرجوة.