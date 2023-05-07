الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية في القاهرة الكبرى

وضعت الإدارة العامة للمرور خطة لإزالة الكثافات على الطرق والمحاور الرئيسية، إذ استعانت بالأوناش لإزالة الأعطال أمام حركة المركبات على كل الطرق.

وتحرر الحملات المرورية مخالفات تجاوز السرعة المقررة، من أجل ضبط الطرق، وضبط مخالفات عدم وضع الملصق الإلكتروني.

تفاصيل الحالة المرورية

وعن تفاصيل الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية، اليوم، سادت كثافات مرورية متحركة فى أغلب الطرق، وظهرت سيولة في طرق أخرى.

وظهرت الكثافات على محور صفط اللبن في الاتجاه من الجيرة والدقي والمهندسين إلى 6 أكتوبر والهرم والمريوطية عن طريق الطريق الدائري كثافات متحركة، كما شهد كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية كثافات مرورية متحركة حتى غمرة، وللمتجه إلى العباسية كما شهد تقاطع صلاح سالم كثافات متحركة، كما شهد كورنيش النيل في اتجاه المعادي كثافات متحركة أمام قائدي السيارات.

وفي شارع جسر السويس بالقاهرة، ظهرت كثافات مرورية متحركة في الاتجاه القادم من رمسيس والعباسية والمتجه إلى مصر الجديدة وعين شمس والمطرية والمرج والسلام.

وظهرت سيولة مرورية بطريق صلاح سالم في الاتجاه القادم من العباسية إلى مطار القاهرة ومناطق مصر الجديدة والنزهة ومساكن شيراتون.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

وفى سياق متصل، يمكن من خلال موقع وزارة الداخلية الاستعلام عن المخالفات المرورية، عن طريق الدخول على موقع الوزارة عبر الرابط، وبعد تقوم في الشريط العلوي بالضغط على أيقونة «دليل الخدمات»، وفي الخطوة التالية اضغط على أيقونة «الاستعلام عن المخالفات المرورية».

وفى الخطوة التالية، يجرى إدخال عدد من البيانات من بينها «نوع الرخصة ورقم الرخصة والمحافظة التي يتواجد فيها مالك الرخصة ورقم اللوحة المعدنية للسيارة وكتابة نوع الترخيص»، وبعدها ستظهر لك المخالفات المرورية.