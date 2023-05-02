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طريقة دفع مخالفات المرور عن طريق البريد أو إلكترونيا

كتب:

محمد سيف
09:08 م | الثلاثاء 02 مايو 2023
مخالفات المرور.. تعبيرية

مخالفات المرور.. تعبيرية

نشرت منصة الإدارة العامة للمرور طريقة دفع مخالفات المرور عن طريق البريد أو إلكترونيًا، من أجل التسهيل على المواطنين لسرعة إنجاز تلك الخدمة حتى يتمكن بمقتضاها المواطن من تجديد رخصة السيارة، كما تسعى وزارة الداخلية إلى تقليل حالة الزحام داخل مقرات المرور.

وتستعرض «الوطن» خطوات وطريقة دفع مخالفات المرور عن طريق البريد أو إلكترونياً وفق المعلن على منصة المرور، كالتالي:

دفع مخالفات المرور عن طريق مكاتب البريد 

خطوات طريقة دفع مخالفات المرور عن طريق البريد 

- الذهاب إلى أي مكتب البريد

- تقديم البطاقة  الشخصية

- رخصة السيارة وتسليمهما إلى الموظف المختص داخل مكتب البريد

- الكشف عن مخالفاتك المرورية، وإبلاغك بقيمة المخالفة المستحقة.

في حالة عدم وجود مخالفات مستحقة

- سداد قيمة شهادة براءة الذمة، واستلامها من مكتب البريد

- يمكنك أن تتقدم بتظلم من أجل تخفيض الرسوم

- وسوف تصلك رسالة نصية قصيرة تتضمن حالة التظلم، سواء بالقبول أو الرفض.

طريقة دفع مخالفات المرور إلكترونيا

- الدخول على موقع النيابة العامة

- ملء بيانات الرخصة

- ملء بيات المرور التابع للرخصة

- معرفة قيمة المخالفات

- يظهر خياران للدفع «الدفع الإلكتروني- الدفع عند الاستلام»

- اختيار الدفع الإلكتروني 

- إكمال باقي الخطوات المطلوبة.

- الضغط على كلمة تفاصيل المخالفات وكتابة رقمك القومي وإرسال طلب بذلك.

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.