الأكل في السيارة يعرضك للغرامة.. ما حقيقة هذه العقوبة بقانون المرور؟

لا صوت يعلو فوق الحديث عن المخالفات المرورية بشكل يومي، التي يتم رصدها بواسطة أجهزة وكاميرات الرادار الحديثة الموجودة أعلى المحاور الرئيسية، لرصد مختلف المخالفات، بينما تحدث الكثير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، عن فاعليتها وقدراتها العالية، إذ جرى تداول أقاويل عن وجود غرامة لعقوبة الأكل في السيارة، خلال الساعات القليلة الماضية.

الأكل في السيارة بات من السلوكيات الشائعة بكثرة

وللحديث عن هذه العقوبة، تواصلت «الوطن» مع اللواء أحمد هشام الخبير المروري، لكشف حقيقة وجود غرامة لعقوبة الأكل في السيارة، إذ قال أن الأكل في السيارة أصبح من السلوكيات الشائعة بكثرة من قائدي السيارة، لافتا إلى أن القيادة فن وزوق وسلوك، ولابد من توافرها في قائد السيارة أثناء السير.

لا يوجد نص صريح في قانون المرور

ولفت «هشام»، إلى أنه لا يوجد نص صريح في قانون المرور يحاسب قائد السيارة عن تناول الأكل أثناء السير، لكن في نفس السياق أثناء تناوله المأكولات أو المشروبات، يفقد التركيز، ويمكن تعرضه لحادث على الطريق، وفي هذه الحالة، يعاقب بجنحة مرور والعقوبة تشدد، مشيرًا إلى أن الحوادث التي تحدث في بعض الأوقات أغلبها بعدم الالتزام بالسرعات المقررة، والسير عكس الاتجاه والوقوف في الممنوع.