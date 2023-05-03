خطوات نقل ملكية السيارات الملاكي والنقل في المرور

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير الأمني، خطوات نقل ملكية السيارات الملاكي والنقل في وحدات المرور، لمساعدة أصحاب السيارات لتجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة لإنجاز المهمة في وقت قصير.

وأضاف هشام لـ«الوطن»، أنّ الإدارة العامة للمرور طوّرت خدماتها في مقرات وحدات المرور للقضاء على الزحام، وتقديم الخدمات بسهولة ويسر، كما طورت الخدمة الإلكترونية.

إجراءات نقل ملكية سيارة ملاكي

- طلب نقل قيد على نموذج 251 مرور.

- إثبات شخصية المواطن ومحل إقامته (بطاقة الرقم القومي / جواز سفر).

- ملحق وثيقة التأمين الإجباري التي تغطي المسؤولية الناشئة عن حوادث المركبة

- شهادة بيانات من الجهة المقيدة بها المركبة أصلا في حالة الرخصة المنتهية، أما في حالة الرخصة المؤمنة سارية المفعول لا تطلب شهادة بيانات.

- نموذج الفحص الفني للمركبة.

- نموذج للفحص البيئي.

- نموذج صلاحية جهاز الإطفاء الموجود بالمركبة.

- تقديم سند انتقال الملكية في حالة نقل الملكية.

- شهادة براءة ذمة صادرة من النيابة المختصة.

- تسليم اللوحات المعدنية من قسم المرور المقيدة به المركبة أصلا.

- صرف اللوحات المعدنية والرخصة المؤمنة.

- مطابقة لصحة رقم الشاسيه والمحرك.

- ورق فحص.

- تأمين إجباري.

- طفاية حريق.

- مثلث وأدوات طبية.

- ضريبة سنة واحدة.

- رخصة القيادة.

- شهادة المخالفات.

- بطاقة رقم قومي.