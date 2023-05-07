انطلاق امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي في القاهرة والجيزة

انطلقت منذ قليل امتحانات الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الثاني بمحافظتي القاهرة والجيزة، وفقا للجداول المعلنة من قبل المديريات التعليمية، ووسط إجراءات مشددة لمنع الغش باللجان الامتحانية، بمنع اصطحاب التليفون المحمول للطلاب والمراقبين باللجان الامتحانية.

طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون امتحان اللغة العربية

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحان مادة اللغة العربية الكترونيا في المدارس المتصلة بالإنترنت بالمدارس الحكومية والخاصة، فيما تعقد الامتحانات ورقيا لطلاب الدمج والمنازل والطلاب بالمدارس غير المتصلة بالإنترنت، وللطلاب الذين يتعرضوا لعطل فني بالتابلت، إذ يبدأ الامتحان الساعة التاسعة صباحا ويستمر لمدة ثلاث ساعات.

وأكدت المديريات التعليمية، تحرير محضر للطلاب الذين يتعرضون لمشكلات تقنية بعد التأكد من قبل أخصائين التطوير التكنولوجي بالمدرسة، مؤكدا أن الامتحان الإلكتروني يعد الأصلي للطلاب وعدم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى.

غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الصف الثاني الثانوي

وشددت المديريات التعليمية، على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا، والالتزام بالانضباط، مطالبة المسؤولين بعدم التواجد بالمكاتب والنزول لميدان العمل للتأكد من سير العملية الامتحانية بانتظام وتنفيذ التعليمات الخاصة بالامتحانات.

وأضافت أن غرف العمليات الرئيسية بالمديريات تتابع منذ صباح اليوم إجراءات عقد امتحانات الصف الثاني الثانوي، وإزالة أي مشكلات أو عقبات تواجه الطلاب خلال الامتحانات، مؤكدة منع اصطحاب التليفونات المحمولة أو كاميرات التصوير داخل لجان الامتحان.