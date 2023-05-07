إزالة 11 حالة تعد على حرم السكة الحديد في القاهرة

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تنفيذ عدد من الإزالات ضمن الموجة 21 بمرحلتها الأولى لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتعديات بالولايات التابعة لأحياء المنطقة الجنوبية.

وشنت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي، برئاسة اللواء طارق بحيري، رئيس الحي، حملة مكبرة؛ أسفرت عن إزالة 11 حالة تعد على أراضي ولاية السكة الحديد بشارعي 250 الشرقي والغربي بنطاق حي المعادي.

إزالة تعديات

وأكدت نائب المحافظ، في بيان، اليوم الأحد، أن الإزالات التي جرت بنطاق حي المعادي، شملت إزالة تعديات على حرم السكة الحديد، وهي عبارة عن أكشاك من الخشب وأسوار من الطوب والحديد والصاج، فيما وجهت نائب المحافظ بإعادة الأراضي إلى ما كانت عليه قبل التعديات مع المتابعة المستمرة لهذه المواقع، التي تم استردادها لضمان عدم عودة المخالفات مرة أخرى.

وأضافت «عبد المنعم»، أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها التنفيذية حريصة كل الحرص على إزالة مختلف أشكال التعديات، سواء على أملاك الدولة أو التابعة لجهات الولاية مثل الري والزراعة وحماية النيل، مع عدم التهاون مع أي حالة تعد.