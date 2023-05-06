إزالة 73 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالجيزة

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تنفيذ حملات الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على الأراضي الزراعية.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأوضح محافظ الجيزة في تصريحات صحفية، أن الأجهزة التنفيذية بالمراكز والمدن وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بتنفيذ إزالة لعدد 73 حالة تعد بمساحة 5543 مترا على أراضي أملاك الدولة ولاية الري بمناطق أبو غالب والرياح البحيري وقرى نكلا ووردان وبني سلامة بمركز ومدينة منشأة القناطر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المتابعة والمرور الدوري على الحالات التي تم إزالتها

وأكد «راشد» أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المتابعة والمرور الدوري على الحالات التي تم إزالتها لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.

الالتزام بالجدول الزمني المحدد

من جانبة تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروعات، الخطة الاستثمارية لمشروعات الرصف بمدينة الحوامدية، للوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة.

رفع معدلات التنفيذ

كما تابع أعمال وضع الطبقة الرابطة للأسفلت بشارع ذكري أدريس بداية من طريق 11 حتى آخر شارع سعد زغلول، ووجه نائب المحافظ برفع معدلات التنفيذ، مشددا على المتابعة المستمرة لأعمال الرصف والالتزام بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في التنفيذ.