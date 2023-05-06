إزالة 19 حالة تعد على أملاك الدولة بمركز مطاي ضمن الموجة 21 بالمنيا

واصلت مراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

إزالة تعديات في مركز مطاي

من جانبه قال هشام فايز، رئيس مركز مطاي، أنه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركز مطاي، وذلك ضمن الموجة الـ 21، بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 19 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، منها 11 حالة تعد على أراضى زراعية، و8 حالات إصلاح زراعي بمساحة 1270 مترا.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس المركز وحكمدار شمال ومركز شرطة مطاي وعدد من الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

زراعة أشجار في سمالوط

وتواصل الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، تنفيذا لخطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير رئة خضراء وخفض نسبة الانبعاثات الحرارية والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

وفي وقت سابق، تابع سعيد محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط جهود زراعة عدد من أشجار الزينة والأشجار المثمرة بمدخل مدينة سمالوط الجنوبى، مؤكدا استمرار زراعة الأشجار المثمرة بالشوارع والطرق الرئيسية لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري بمداخل وشوارع المدينة والقرى.