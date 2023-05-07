احتفالات تتويج الملك تشارلز الثالث عرض مستمر.. من إنارة الأمة للغداء الكبير

تستمر مراسم الاحتفالات بتتويج الملك تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، اليوم الأحد، إذ تُوج تشارلز الثالث السبت ملكا لبريطانيا في أكبر حدث احتفالي في بريطانيا منذ 7 عقود، وجرى التتويج خلال مراسم دينية مهيبة أمام نحو 2300 مدعو، ووضع رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي التاج على رأس الملك تشارلز الثالث.

احتفالات مستمرة بتتويج الملك تشارلز الثالث

وفي إطار الإحتفالات بتتويجه، يحضر الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا اليوم الأحد حفلًا موسيقيًا يضم مغنيين مثل ليونيل ريتشي وكاتي بيري وأندريا بوتشيلي في قلعة وندسور عقب إقامة حفلات في الشوارع في أنحاء بريطانيا في إطار الاحتفالات بتتويجه.

وستشهد إحتفالات اليوم ظهور كبار الأعضاء فى العائلة المالكة، وسيحضر الأمير إدوارد الأخ الأصغر للملك، وشقيقته الأميرة آن والأميرة بياتريس والأميرة يوجيني، ابنة شقيق تشارلز الآخر الأمير أندرو، أحداث «الغداء الكبير» للانضمام إلى ما يقدر بنحو 50 ألف حفل من الحفلات التي ستقام في الشوارع في جميع أنحاء البلاد.

فيما سينضم الملك تشارلز وزوجته كاميلا وكبار العائلة المالكة الآخرين إلى 20 ألفا من الجمهور والضيوف المدعوين لحضور الحفل الموسيقي الذي سيقام في وندسور قصر الملك غربي لندن.

ومن أبرز فعاليات الحفل ما أطلق عليه «إنارة الأمة» حيث تُنار المعالم والمناطق ذات الجمال الطبيعي في جميع أنحاء البلاد بتسليط الأضواء الكاشفة عليها أو باستخدام الليزر.

إنارة الأمة

ومن ضمن الإحتفالات سيستضيف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مأدبة غداء مع ضيوف تشمل عائلات ومجموعات شبابية

وقال سوناك في بيان: في كل الأحوال، سيتجمع آلاف الأصدقاء والجيران اليوم لتزيين الشوارع بالأعلام الصغيرة واحتساء الشاي والكعك في حفلات الشوارع والفعاليات المجتمعية في جميع أنحاء المملكة المتحدة.