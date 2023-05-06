معلومات عن حجر القدر.. ظهر خلال حفل تتويج الملك تشارلز

يعد حجر القدر جزءًا لا يتجزأ من مراسم حفل تتويح الملك تشارلز الثالث الذي توج وتقلد مقاليد منصبه في حفل تتويج تاريخي، هو الأول في المملكة المتحدة منذ سبعين عاما.

وعقب تتويج الملك بوقت قصير، تم تتويج زوجته كاميلا وأطلقت المدفعية تحية للملك في 13 موقعا في المملكة المتحدة، بينما قرعت أجراس كنيسة دير وستمنستر، وفيما يلى معلومات عن حجر القدر والجزء الرئيسى من حفل تتويج الملك تشارلز، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية.

معلومات عن حجر القدر

- كتلة مستطيلة من الحجر الرملي الأحمر

- تم إستخدامه منذ قرون في تتويج ملوك اسكتلندا.

- يصل وزنه إلى 152 كجم

- مكانه الرئيسى في غرفة التاج بقلعة إدنبرة في اسكتلندا

- تم نقله بواسطة فريق من الخبراء إلى مقر حفل تتويج الملك تشارلز ثم ستتم إعادته إلى اسكتلندا.

- ظل حجر القدر رمزا للملكية الاسكتلندية لعدة قرون

- استولت عليه القوات الإنجليزية، بقيادة الملك إدوارد الأول، عام 1296، وتم نقله إلى وستمنستر أبي.

بناء عرش مطرقة الأسكتلنديين على الحجر

- بنى إدوارد الأول المعروف باسم مطرقة الأسكتلنديين عرشه على الحجر، لإظهار أنه غزا اسكتلندا.

- الحجر ظل فى وستمنستر لمئات السنين حتى قام قوميون أسكتلنديون بسرقته من وستمنستر آبي عام 1950 وأعادوه إلى اسكتلندا.

- تم العثور على الحجر بعد ثلاثة أشهر، ونقله مرة أخرى إلى كنيسة وستمنستر آبي، في الوقت المناسب لتتويج إليزابيث الثانية عام 1953، وظل هناك حتى عام 1996.

- في عام 1996 للاحتفال بالذكرى السنوية السبعمائة لإزالة الحجر من اسكتلندا، تمت إعادته بموافقة الملكة إليزا بيث ووضعه في قلعة إدنبرة في يوم القديس أندرو.