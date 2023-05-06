بعد انتهاء التتويج.. سيارات الملك تشارلز يتخطى سعرها 17.6 مليون دولار

انتهت منذ ساعات مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث اليوم السبت 6 مايو، وهو ما يأتي مع «امتيازات بأربع عجلات»، وهي حق الوصول إلى سيارات الملك تشارلز الخاصة بالعائلة الملكية، والتي تبلغ قيمتها ملايين الدولار، وفق موقع (Autoblog) البريطاني.

سيارات الملك تشارلز الثالث

وأفاد الموقع المتخصص في السيارات أن قيمة أسطول سيارات العائلة الملكية هي نحو 14 مليون جنيه إسترليني، والذي يعادل 17.6 مليون دولار.

ويتضمن أسطول سيارات الملك تشارلز الثالث، أغلى سيارتين في المجموعة، من طراز بنتلي ستيت ليموزين، والتي صُنعت للملكة إليزابيث الثانية، والدة الملك تشارلز الثالث، عام 2002، وقد تم تصنيع وحدتين منها فقط، والسيارتين كلاهما جزء من أسطول العائلة المالكة، لذلك من الصعب تقديرها، لكن الشركة البريطانية (Nationwide Vehicle Contracts)، تقدر قيمة السيارتين بنحو 10 مليون جنيه إسترليني، أي حوالي 12.6 مليون دولار.

أما السيارة الثالثة، فهي قديمة من طراز (Gold State Coach)، التي أصدرت (Matchbox) مؤخرًا، نسخة طبق الأصل من مقياس 1/64، وتقدر قيمتها بحوالي 1.6 مليون جنيه استرليني، حوالي 2 مليون دولار، ويبلغ عمرها 261 سنة، ومصممة بحيث تجرها ثمانية خيول، وكانت جزءًا من مراسم التتويج التي شهدتها بريطانيا منذ عام 1831.

أبرز سيارات العائلة المالكة

باقي سيارات العائلة المالكة عادية نسبيًا، فهناك سيارة أستون مارتن DB6 فولانت، تصنيع عام 1965، اشترتها الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب للملك تشارلز الثالث في عيد ميلاده الحادي والعشرين، وتبلغ قيمتها مليون جنيه استرليني، نحو 1.2 مليون دولار، بالإضافة إلى سيارة رولز رويس فانتوم 6، تقدر قيمتها بنحو 627 ألف دولار، وسيارة بنتلي بينتايجا، تُقدر بحوالي 201 ألف دولار، وسيارة لاند روفر رينج روفر بقاعدة عجلات طويلة، يصل سعرها إلى نحو 133 ألف دولار، وسيارة جاكوار XE، يبلغ سعرها حوالي 41 ألف دولار، وسيارة لاند روفر ديفندر، يوصل سعرها إلى 38 ألف دولار.

وكان من المعروف أن الملك تشارلز الثالث مولع بالسيارات الفاخرة، حيث يتحدث عن مجموعته، قائلا إن مجموعة قيمتها العاطفية التي ورثها من والدته الراحلة الملكة اليزابيث الثانية، أكبر من الماديات، كما تفيد تقارير بأن الفترة المقبلة ستشهد تصنيع أنواع جديدة من السيارات، تحمل شعار «صنع في إنجلترا».