أماكن سقوط الأمطار اليوم وغدا ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار، اليوم الأحد، حيث تشهد السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل لـ30% تقريبا وذلك على فترات متقطعة من اليوم.

مناطق سقوط الأمطار غدا الاثنين

وأكدت الأرصاد، أن غدا الاثنين، هناك احتمالية لسقوط أمطار خفيفة كذلك بنفس النسبة وذلك على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية فقط.

حالة الطقس اليوم

وفي بيان صادر في وقت سابق، ذكر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الأحد يسودها طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، كما يكون الطقس حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

فيما كشفت الأرصاد عن حالة الطقس ليلا حيث تشهد مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد طقس مائل للبرودة، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة الاثنين 8 مايو

- محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

- محافظات السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 15.

- محافظة جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- محافظة شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 17.

- محافظات جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

درجات الحرارة الثلاثاء 9 مايو

- محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- محافظات السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 17.

- محافظة جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- محافظة شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 18.

- محافظات جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظم ى 32 والصغرى 20.