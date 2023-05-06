توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار وشبورة ورياح

أصدر خبراء الأرصاد الجوية توقعاتهم بشأن حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة بداية من الأحد 7 مايو الجاري وحتى الثلاثاء المقبل.

وأكدت الأرصاد في بيان صادر عنها، أن الفترة المذكورة ستشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، مشيرة لضرورة اصطحاب قطعة ملابس اثناء الخروج في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر.

توقعات طقس 72 ساعة

تشهد البلاد خلال الـ 72 ساعة المقبلة، طقسا مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة صباحا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للدفء على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع وفق بيانات الأرصاد سقوط أمطار خفيفة يومي السبت والأحد على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وذلك على فترات متقطعة وتختفي بداية من الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ويشهد الثلاثاء شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلا عن وجود نشاط للرياح على بعض المناطق.

درجات الحرارة الأحد 7 مايو

- محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- محافظات السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- محافظة جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- محافظات شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 17.

- محافظات جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

درجات الحرارة الاثنين 8 مايو

- محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

- محافظات السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 15.

- محافظة جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- محافظة شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 17.

- محافظات جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

درجات الحرارة الثلاثاء 9 مايو

- محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- محافظات السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 17.

- محافظة جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

- محافظة شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 18.

- محافظات جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظم ى 32 والصغرى 20.