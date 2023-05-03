عائد مرتفع على شهادة بريميم من بنك التعمير والإسكان.. اعرف التفاصيل

كشف بنك التعمير والإسكان عن أسعار العائد على شهادات الادخار تزامنا مع شهر مايو 2023، من بينهم شهادة بريميم أو premium، بعائد مرتفع وثابت طوال المدة وبدوريات صرف متنوعة حسب الرغبة، سواء شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التعمير والإسكان لشهر مايو 2023، على شهادة بريميم، المستفيد منها الأفراد، والشهادة مدتها 3 سنوات، وعملة محلية.

أسعار العائد شهادة بريميم من بنك التعمير والإسكان

والحد الأدنى لشراء شهادة بريميم 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، وبالنسبة لأسعار العائد على شهادة بريميم أو premium، تكون عوائد ثابتة مميزة.

وسعر العائد على شهادة بريميم أي premium يكون 17.25% شهريًا، و17.5% ربع سنويًا، و17.75% نصف سنويًا، و18% سنويًا.

تفاصيل سعر الاسترداد قبل موعد الاستحقاق

وفي حال الاسترداد قبل موعد الاستحقاق، يكون سعر الاسترداد من بعد 6 أشهر حتى السنة الأولى 6%، والسنة الثانية 5%، والسنة الثالثة 4%.