إبحار 46 مركب صيد في البرلس وهدوء في حركة أمواج البحر المتوسط

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بمدينة البرلس، في محافظة كفر الشيخ، أن 46 مركب صيد كبيرة أقلعت، صباح اليوم الأحد، داخل المسطح المائي لمياه البحر الأبيض المتوسط، لافتاً إلى أن من بين تلك المراكب 12 مركبا من نوع «شانيشلا»، والتي تعود إلى الشواطئ بعد يوم واحد من عملها في مياه البحر.

هدوء في حركة الأمواج

وأوضح رئيس الجمعية لـ«للوطن»، أن حالة الأمواج داخل مياه البحر الأبيض المتوسط هادئة وفي معدلاتها الطبيعية، وسيترتب على ذلك إقلاع عديد من رحلات الصيد بسواحل البرلس خلال الساعات المقبلة.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم الأحد

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية أعلنت أن سرعة الرياح في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، بلغت نحو 13كم/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 0%، ونسبة الرطوبة 62%، بينما سجلت درجات الحرارة العظمى بالمحافظة 23 درجة مئوية، والصغرى 13.

تجدر الإشارة أن أمس السبت، شهد سقوط أمطار متوسطة، وهبوب رياح عاصفة على سواحل كفر الشيخ والمدن التابعة لها.