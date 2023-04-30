إبحار 83 مركب صيد في البرلس بكفر الشيخ بعد هدوء أمواج البحر المتوسط

كشف حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، أن 83 مركب صيد كبيرة أقلعت صباح اليوم الأحد داخل المسطح المائي لمياه البحر الأبيض المتوسط، مشيراً أن حركة الأمواج اليوم هادئة، وتسمح بمزيد من الإقلاع على مدار الساعات المقبلة، بعدما شهدت ارتفاعا على مدار اليومين الماضيين.

مراكب تبحر يوما وأخرى أسبوعا

وأوضح رئيس الجمعية لـ«الوطن»، أن من بين تلك المراكب نحو 18 مركبا تبحر لمدة أسبوع ثم تعود لشواطئ البرلس، وعدد آخر من مراكب الصيد تبحر لمدة يوم واحد، وهي مراكب «الشانيشلا»، والتي تعمل على مقربة 50 ميلا بحريا من شواطئ البرلس.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم الأحد

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية أعلنت أن سرعة الرياح اليوم الأحد في محافظة كفر الشيخ تصل نحو 24كم/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 0%، ونسبة الرطوبة 42%، بينما سجلت درجات الحرارة العظمى بالمحافظة 25 درجة مئوية، والصغرى 9.