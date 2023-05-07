وكيل «تعليم دميـاط»: لا شكاوى من امتحانات اليوم

تابع علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأحد، سير أعمال الامتحانات من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، بحضور مديري المراحل التعليمية وموجهي عموم مواد امتحان اليوم، وذلك ضمن سلسلة متابعات أعمال امتحانات صفوف النقل التي بدأت أمس السبت بجميع مدارس المحافظة، بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.

امتحان مادة العلوم للصف الرابع الابتدائي

واطمأن وكيل الوزارة على سير الامتحان بصورة جيدة، وعدم وجود أية شكاوى من الورقة الامتحانية، موضحاً أنه بالنسبة للمرحلة الابتدائية، أدى طلاب الصفوف الرابع البالغ عددهم 35281 طالبا امتحان مادة العلوم في الفترة الأولى، وطلاب الصف الخامس البالغ عددهم 35585 طالبا مادة اللغة الإنجليزية في الفترة الأولى.

كما أدى الطلاب في الفترة الثانية امتحان مادة التربية الدينية، وتكنولوجيا المعلومات، وبلغت نسبة الحضور 94% تقريبا.

امتحان الجبر والإحصاء للصف الثاني الثانوي

وفيما يخص المرحلة الإعدادية، أوضح وكيل الوزارة أن طلاب الصف الأول البالغ عددهم 37956 طالبا أدوا امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وطلاب الصف الثاني البالغ عددهم 33538 طالبا امتحان الجبر والإحصاء في الفترة الأولى، وفي الفترة الثانية في مادة التربية الفنية، وبلغت نسبة الحضور 94% تقريبا.

امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي

كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي والبالغ عددهم 13435 طالبا، الامتحان في مادة اللغة العربية في الفترة الأولى، وبلغت نسبة الحضور 99,9% تقريبا.

وأكد «عبدالرؤوف» أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم.