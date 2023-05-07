المشاط تشارك في احتفالية إطلاق النسخة العربية من كتاب «بنات النيل»

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، في احتفالية إطلاق النسخة العربية من كتاب «بنات النيل»، التي استضافها المجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع جمعية محبي مصر السلام، ودار الشروق، للاحتفاء بالسيدات الرائدات اللاتي تناول كتاب «بنات النيل.. نساء مصريات غيرن عالمهن».

جاء ذلك بمشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سامية سبنسر، محررة الكتاب، والسيدة أميرة أبوالمجد، ممثلة عن دار الشروق للنشر، والعديد من السيدات الرائدات في مجالات الاقتصاد والعمل التنموي والقطاع المصرفي وغيرها من المجالات التي يتضمنها الكتاب.

قصص ملهمة لـ38 سيدة مصرية

ويتناول كتاب «بنات النيل»، قصصًا ملهمة لـ 38 سيدة من السيدات المصريات اللائي يمتلكن قصصًا للكفاح والنجاح في مختلف المجالات، ويخصص فصلًا عن المسيرة المهنية للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حتى عام 2016، تحت عنوان «المشاركة في صنع السياسات العامة للدولة»، إلى جانب سيدات أخريات في المجال الأكاديمي، والفنون، والعمل المصرفي، والتنمية، والمجال الدبلوماسي، والاقتصاد، والهندسة، وريادة الأعمال، والتمويل، والعلوم السياسية، والطب، والعلاقات العامة، والعلوم والتكنولوجيا، والخدمات الاجتماعية، والرياضة، والعلاقات الدولية، والمنظمات الدولية.

وزيرة التعاون الدولي: المرأة المصرية قادرة على النجاح والتميز

وأكدّت وزيرة التعاون الدولي، على قدرة المرأة المصرية على النجاح والتميز وتحقيق طموحها، والمساهمة بقوة وفعالية في جهود التنمية، رغم التحديات التي تواجهها، مشيرة إلى أن كل سيدة تنجح وتتميز في مجالها تفتح الأفق لمزيد من السيدات للتقدم وتحقيق الطموح، والتغلب على الصعاب والتحديات.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنَّ كتاب "«بنات النيل»، يتناول سيرة سيدات عظيمات، كثيرات منهن كن ملهمات لكثير من الفتيات والسيدات في المجتمع، قائلة «أشعر بتواضع شديد أن مسيرتي المهنية في الكتاب تأتي إلى جانب سيدات عظيمات كنت أعتبرهن ملهمات ونماذج أحتذي بها في صغري، ويتناول الكتاب فترة عملي في البنك المركزي حتى عام 2016 قبل أن أعود مرة أخرى لصندوق النقد الدولي وأشرف بالانضمام للعمل الحكومي».

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أربعة مبادئ أساسية للنجاح تعتبرها دليلا في حياتها المهنية، وهم التخصص والكفاءة؛ والتواصل؛ والثقة بالنفس من خلال اكتساب الخبرات؛ والجاذبية والقدرة على الإلهام، موجهة رسالة للفتيات اللائي يبدأن مسيرتهن المهنية بضرورة الإيمان بقدراتهن والاطلاع بأكبر قدر ممكن على المتغيرات الدولية والتطورات المستمرة ليكن قادرات على المساهمة بفعالية في محيطهن.

كما وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لكل الوزيرات السابقات في تاريخ الحكومة المصرية، والسيدات الرائدات في مختلف المجالات، وأساتذة الجامعات، اللائي كن قدوة وساهمن في إيمان المرأة بقدراتها، مؤكّدة أنَّ تواجدها في هذا المنصب في خدمة مصر شرف لا يضاهيه شرف وأنها تعلمت كثيرًا من سيدات رائدات في مسيرتي المهنية والدراسية.