«الأعلى للثقافة» ينظم ندوة «المرأة المصرية في العمل العام».. بعد غد

ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة «المرأة المصرية في العمل العام: نماذج مضيئة» التي تنظمها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، في تمام الساعة الحادية عشر مساء بعد غد الاثنين، الموافق 10 أبريل الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

المشاركون في ندوة المجلس الأعلى للثقافة

تدير الندوة: الدكتور نيفين مسعد أستاذة العلوم السياسية عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية بالمجلس، ويشارك في الندوة كل من: الدكتورة جيهان زكي أستاذ الحضارة المصرية مركز البحوث بجامعة السوربون وعضو المجمع العلمي عضو لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب، ومنى ذو الفقار المحامية ورئيس الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتشارك أيضا السفيرة منى عمر عضو المجلس القومي للمرأة مساعد وزير الخارجية السابق أمين عام المجلس القومي للمرأة سابقًا، والدكتورة نجلاء الأهواني أستاذة الاقتصاد وزيرة التعاون الدولي السابق عضو المجلس الأعلى للثقافة.