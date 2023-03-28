محافظ شمال سيناء: الرئيس السيسي يولي المرأة المصرية اهتماما كبيرا

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي المرأة المصرية اهتمامًا كبيرًا لعظم قدرها ومكانتها الكبيرة، موجهًا التحية للرئيس على ما يقدمه للمرأة المصرية بشكل عام وللأم المصرية بشكل خاص.

مكانة الأم ودورها في المجتمع

وأوضح المحافظ خلال حفل تكريم الأمهات المثاليات، دور الأم ومكانتها، والعطاء الكبير لها في رعاية أبنائها وتربيتهم على القيم الأصيلة وإنكار الذات وحب الوطن، مؤكدًا أن للأم فضل عظيم، فهي نصف المجتمع وعماد الأسرة الناجحة وأساسها فهي تربى وتهتم وترعى أبنائها وتسهر على راحتهم.

وأشار المحافظ إلي أن قراره بسحب الجزاءات الموقعة على الموظفين بشمال سيناء حتى 5 أيام لمدة عام كامل، جاء للتيسير على الأم السيناوية التي تقوم بتدبير الأحوال المعيشية برغم موجة الغلاء الحالية.

أكد مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أنه جرى تشكيل لجنة لاختيار الأمهات المكرمات، تقدم لها 15 قصة من أم مكافحة، انطبقت الشروط على 9 قصص منها وجرى استبعاد 6 قصص لعدم انطباق الشروط، وجرى اختيار ابتسام حسن حسين، الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، وآمال حسين اسبيتان، الأم المثالية الثانية على مستوى المحافظة.

وأضافت هاجر صالح رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أنه تقدم لمسابقة الأم المثالية للعاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن 9 سيدات، من بينهن 2 من ذوي الاحتياجات الخاصة وواحدة أم بديلة، وقامت اللجنة المشكلة باختيار مريم عطوة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفاطمة يوسف، كأمين مثاليتين على مستوي الديوان العام ومجالس المدن.

وفي نهاية الحفل قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتكريم الأمهات المثاليات بمنحهن شهادة تقدير وجائزة مالية لكل منهن.

حفل تكريم الأمهات المثاليات

وأقيم حفل تكريم الأمهات المثاليات، في قاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة بالعريش، بحضور علي غيط مدير عام التضامن الاجتماعي، هاجر صالح، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، الدكتورة سهام عز الدين عضو المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية ورئيس لجنة المحافظات، إحسان داود غالي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، النائبة عايدة السواركة عضو مجلس النواب، النائب رحمي بكير عضو مجلس النواب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة وأسر المكرمات، على أن كل أم في سيناء هي أم مثالية.