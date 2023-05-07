«كيف شجعت الدولة على زراعة القمح وزيادة الإنتاج؟».. (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «كيف شجعت الدولة على زراعة القمح وزيادة الإنتاج؟».

وجاء في التقرير، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا من أجل تعظيم قطاع الزراعة وتوفير احتياجات المواطن المصري، لذلك، فإنها تعمل على ملف القمح في العديد من النقاط لكونه أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

السعر الأخير للقمح هو 1500 جنيه

ويعد التسعير من أهم المحاور الخاصة بتطوير زراعة القمح في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وبدأ هذا العام موسم القمح قبل الزراعة بشهرين، إذ تم تحديد السعر الذي بلغ 1000 جنيه للأردب، وهو ما يشكل زيادة كبيرة في السعر مقارنة بالعام الماضي. وقد تم رفع سعر أردب القمح إلى 1250 جنيها للأردب، ومن ثم 1500 جنيه للأردب بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن السعر الأخير للقمح هو 1500 جنيه وهو ما يعادل ضعف سعر الموسم الماضي.

الهدف الرئيسي من التسعير

ويتمثل الهدف الرئيسي من التسعير في تحسين حياة الفلاح ودخله إلى جانب تطوير الحياة في الريف المصري الذي يعد الغرض الرئيسي من مبادرة حياة كريمة، لذلك، فقد تمت زيادة نقاط التجميع حتى يسهل على الفلاح عملية النقل ويتواجد أكثر من 450 نقطة على مستوى الجمهورية.

وعرض البرنامج تقريرا تلفزيونيا بعنوان «موسم الخير.. صوامع أسوان جاهزة لاستقبال 191 ألف طن من القمح»، وقال زكريا عبداللطيف مدير عام الشؤون التجارية بمطاحن أسوان، إنه تم الاستعداد جيدا لموسم قمح 2023، وجرى عقد اجتماعات بإدارة الشركة بناءً على قرار رئيسها التنفيذي، من أجل دراسة سلبيات العام الماضي والوقوف على الإيجابيات، حيث تم التنسيق مع مديرية تموين أسوان ومديرية الزراعة والمطاحن بعدة اجتماعات.

قطاع أسوان مستعد بشكل كامل لاستقبال العلماء

وأضاف أن قطاع أسوان مستعد بشكل كامل لاستقبال العلماء، موضحًا: «بالنسبة إلى المواقع التخزينية الموجودة في قطاع أسوان، فإن صوامع أسوان عبارة عن 3 خلايا تستوعب 6 آلاف طن، وشونة كوم امبو 5 آلاف طن، وصوامع إدفو 30 ألف طن وبنكر إدفو 35 ألف طن، وصوامع الراجحي 30 ألف طن، وأتمنى أن يكون موسم قمح ناجح».

وعرض البرنامج تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حصاد الذهب الأصفر.. استعدادات مكثفة بالقليوبية لحصاد 40 ألف فدان»، وقال المهندس صلاح شرف مدير الإرشاد الزراعي بطوخ، إنّ مساحة القمح المنزرعة على مستوى المحافظة تقدر بنحو 40 ألف فدان، مقابل 10 أفدنة في طوخ، من بينهم 96 فدان حقل إرشادي، وهناك 3 تجميعات إرشادية تابعة لترشيد المياه، بواقع 5 فدادين لكل تجميعة.

وأضاف شرف: «بالنسبة للحقل الإرشادي، فإننا نمنحه التقاوي مجانا في إطار الحملة القومية للقمح، ونتيح له الزراعة على مصاطب، ونزرع القمح 45 كيلو للفدان».

وتابع مدير الإرشاد الزراعي بطوخ: «بالنسبة للقمح بصفة عامة، فإننا نوفر التقاوي في الإدارة الزراعية والإرشاد الزراعي وإدارة إنتاج التقاوي، يحصل المزارع على صنف من الأصناف المختلفة وفقا للسياسة الصنفية، حيث توفرها وزارة الزراعة في مجالس الاتحاد الزراعي بالإرشاد الزراعي وفي الجمعيات الزراعية، ونتابع المزارعين أولا بأول».

كما عرض البرنامج تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حصاد الذهب الأصفر.. محافظ الشرقية تحتل المركز الأول في زراعة المحاصيل الحقلية»، وقال المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة في محافظة الشرقية، إنّ المحافظة بها أكثر من مليون فدان، تم تخصيص أكثر من 380 ألف فدان منها لزراعة القمح في العام الجاري، حيث تعتبر المحافظة من اكبر موردي القمح على مستوى الجمهورية للشون والصوامع الخاصة بالتموين.

وأضاف: «في البداية، نحضر للموسم، حيث نحدد المستهدف، وجرى تحديده بواقع 400 ألف فدان، لكن الأزمة الروسية الأوكرانية قللت نسبة الأعلاف الموجودة على مستوى الجمهورية وقللت نسبة المساحة المنزرعة».

وتابع، أنه تم البدء في الاستعداد عن طريق إدارتي المكافحة والإرشاد الزراعي، حيث جرى تخصيص حوالي 750 حقلا إرشاديا في جميع أنحاء المحافظة، وتم زراعة 37 ألف فدان مصاطب و58 ألف فدان بالستارات الآلية والستارات العادية لتوفير 25% من كمية التقاوي و25% من المياه ونسب عالية جدا من الأسمدة المستخدمة.