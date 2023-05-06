توريد القمح 2023 في مصر.. الصوامع والشون تستقبل 1.2 مليون طن

ازداد الإقبال على توريد القمح 2023 في مصر اليوم السبت، حيث تشهد الصوامع اصطفاف عشرات السيارات المحملة بأجولة الذهب الأصفر التي تتسابق فيما بينها على توريد القمح لصالح الدولة، لتمتلأ الصوامع والشون والمطاحن بمختلف المحافظات بأكثر من مليون و200 ألف طن في بداية الموسم الذي لم يصل ذروته بعد.

تنشر «الوطن» تفاصيل آخر تطورات توريد القمح 2023 في مصر فضلًا عن سعر توريد القمح.

توريد القمح 2023 في مصر

وبحسب بيان وزارة التموين حول آخر مستجدات توريد القمح 2023 في مصر، فإنّ الصوامع والشون المنتشرة استقبلت مليون و200 ألف طنًا من الذهب الأصفر منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن، فيما شدد البيان على زيادة جودة الأقماح الموردة للصوامع هذا العام مقانةً بالأعوام السابقة، فضلًا عن زيادة نسب التوريد مقارنةً بنفس التوقيت من العام السابق.

مواعيد عمل الصوامع والشون

وبحسب وزارة التموين فإنّ مواعيد توريد القمح 2023 للصوامع والشون التي بلغ عددها نحو 420 نقطة منتشرة في مختلف أنحاء المحافظات، تبدأ في تمام الثامنة صباحًا وتستمر حتى السابعة مساء كل يوم.

سعر توريد القمح 2023

وسجل سعر توريد القمح 2023 لأردب القمح بدرجة نقاء 23.5 نحو 1500 جنيهًا، بينما سجل سعر أردب القمح بدرجة نقاء 23 بلغ نحو 1475 جنيهًا، فيما سجل سعر الأردب بدرجة نقاء 22.5 نحو 1450 جنيهًا.

هل توريد القمح إجباري أم لا؟

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون وزير التموين في بيان صحفي، أنّ مديريات التموين بمختلف المحافظات بالاشتراك مع مباحث التموين تشن حملات مكثفة بصورة يومية على المزارع السمكية، ومصانع الأعلاف، للتأكد من عدم تخزين قمح محلي بداخلها، فضلًا عن التنسيق مع مديريات التموين لحصر نسب التوريد وحصر المحاضر التي يتم تحريرها ضد المخالفين للضوابط المحددة في استخدام القمح المحلي في أي أغراض مخالفة لقرارات الوزارة.

وزن إردب القمح

ويبلغ وزن إردب القمح نحو 150 كيلو جرامًا من القمح، بينما ينتج فدان الأرض الزراعية كميات تتراوح بين 18 وحتى 23 إردبًا من القمح.