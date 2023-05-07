مصرع عامل أثناء عمله على ماكينة «درس القمح» في العياط

لقي عامل مصرعه أثناء عمله على ماكينة درس القمح في العياط بمحافظة الجيزة، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بإصابة أحد الأشخاص أثناء عمله على ماكينة درس القمح، على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث رجال الشرطة بالانتقال سريعا إلى مكان الواقعة.

سحجات وقطع في الشريان أدى إلى الوفاة

وبالانتقال والفحص تبين مصرع فلاح 55 سنة ومقيم دائرة القسم، وتبين إصابته بسحجات وقطع في الشريان؛ أدى إلى الوفاة أثناء عمله على ماكينه درس القمح، وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص ولم يتهموا أحدًا بشئ.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.