 توريد القمح بالغربية.. الصوامع والشون تستقبل 49 ألف طن حتى اليوم

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار توافد المزارعين لتوريد وتسليم محصول القمح المحلي للعام الحالي 2023، بمختلف شون وصوامع المحافظة، حيث تم استلام 23223,812 طن من البنك الزراعي، و22588,500 طن من شركة المطاحن، و9625,775 طن من الشركة المصرية القابضة، وذلك بإجمالي 49414,204 طن.

22 موقعا تخزينيا للقمح

وأكد «رحمي» على أهمية محصول القمح والذي يُعد من أهم المحاصيل الاستراتيجية وتسعى المحافظة بكل عزم لتحقيق المستهدف من توريد محصول القمح هذا العام، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم داخل 22 موقعا تخزينيا تم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد، طبقاً للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، موجها كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين وموردي الأقماح.

موعد انتهاء موسم التوريد

وأشار المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن أسعار شراء القمح المنتج محليا لموسم 2023 والذي سيستمر توريده حتى 21 أغسطس، بلغت 1500 جنيه للأردب زنة 150 كيلو، درجة نظافة 23,5 قيراط، و1475 جنيها للأردب زنة 150 كيلو، درجة نظافة 23 قيراطا و1450 جنيها للأردب زنة 150 كيلو، درجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

الالتزام بتوريد القمح

وناشد محافظ الغربية، المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.