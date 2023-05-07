المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة حيازة «حشيش» في حدائق القبة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين «عاطل» بتهمة الاتجار في المواد المخدرة «الحشيش» في حدائق القبة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ مالي 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية.

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم «عاطل»، بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، بحيازة وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة حدائق القبة، يفيد بالقبض على أحد الأشخاص «عاطل» لحيازته وإحراز مواد مخدرة «الحشيش» بقصد الاتجار متخذا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وجرى القبض على المتهم وبحوزته 6 لفافات من مخدر الحشيش، واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.