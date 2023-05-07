محافظ الجيزة يتفقد مشروع الديسمي المتكامل.. «يخدم المتضررين من السيول»

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مراحل العمل والتجهيزات النهائية بمشروع الديسمي المتكامل، وهو أحد المشروعات التنموية الجاري تنفيذها للمواطنين التي تضررت وحداتهم السكنية جراء السيول التي تعرضت لها عدّة قرى بمركز ومدينة الصف، موضحا أنّ المشروع يضم مجمع سكني حضاري، وموقف لسيارات السرفيس، ومدرسة لجميع المراحل الدراسية، وسوق حضاري، ومحطات مياه شرب ومعالجة للصرف الصحي، وحظائر لتربية المواشي.

بدأت جولة اللواء أحمد راشد بتفقد مشروع مجمع مساكن الديسمي المقام بطراز حضاري، والذي أُنشئ لمتضرري السيول، مشيرا إلى أنّ المشروع مقام على مساحة 28 فدانا، ويضم 32 عمارة سكنية علي مسطح 260 م2 للعمارة الواحدة، وتتكون من دور أرضي و3 أدوار متكررة، ويحتوي كل دور على 2 شقة سكنية بمساحة 120 م2 للواحدة بإجمالي 256 وحدة سكنية للمشروع بالكامل.

وعاين المحافظ، إحدى الوحدات السكنية المجهزة بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة، كنموذج موحد ضمن التجهيزات النهائية للبدء في إجراءات تسكين الأهالي الذين تضررت منازلهم جراء أزمة السيول، وتوفير حياة كريمة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ضمن برنامج تطوير الريف المصري بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنّه سيتم تجهيز الوحدات السكنية بالأثاث الكامل والأجهزة الكهربائية اللازمة، إلى جانب تدعيم المساكن بالمتنزهات والمسطحات الخضراء والبرجولات كمتنفس للمواطنين، مع مراعاة توفير وسائل الري الحديثة للعمل علي ري المسطحات الخضراء.

وأوضح محافظ الجيزة، أنّه جرى تخطيط المنطقة بالكامل لتوفير وإقامة جميع الاحتياجات المعيشية لتوفير سبل الراحة للمواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم، موضحا أنّ المشروع راعى إقامة مجموعة من الحظائر لتربية المواشي والتي تصل إلي 32 مجموعة، تضم 8 حظائر للمجموعة الواحدة بمسطح حوالي 720 م2 مجهزة بالكامل بإجمالي 256 حظيرة.

وأكد راشد، البدء في الأعمال الإنشائية لمدرسة الديسمي على مساحة 3600م2، تضم دور أرضي و4 أدوار لتشمل المراحل التعليمية كافة لأبناء القرية، بدءا من مرحلة رياض الأطفال إلى مرحلة الثانوية العامة، لافتا إلى مراعاة المعايير الواجبة لتوفير مجتمع عمراني متكامل للمواطنين، وجار إنشاء السوق الحضاري على مساحة 1200م2 بتكلفة 5 ملايين جنيه لتخصيصه لقاطني مساكن الديسمي، ويضم مبني إداري و18 محلا كمرحلة أولى بنسبة تنفيذ 70%.

موقف الديسمى

وتفقد المحافظ موقف الديسمي الحضاري الجاري تنفيذه على مساحة 2400م2 بتكلفة مليوني جنيه، مؤكدا أنّه سيتم مراعاة دعمه بخطوط السير التي تخدم حركة تنقلات مواطني القرية، وجرى تنفيذ 90% من الأعمال الإنشائية للموقف، مؤكدا أنّه يسع 16 سيارة سرفيس لخدمة أهالي الديسمي، ومزود بمقاعد للجلوس ودورات مياه والإنارة اللازمة وبوابات للدخول والخروج وكاميرات مراقبة لإحكام السيطرة عليه.

التشغيل التجريبي للمحطة

وكلّف محافظ الجيزة، بإنهاء التجارب الأولية اللازمة لبدء التشغيل التجريبي لمحطة معالجة الصرف الصحي للقرية بطاقة 200م3، إلى جانب خزان الري البالغ سعته 250 م3 وخزانات مياه الشرب ووسائل الحماية المدنية بسعة 750 م3 لخدمة المشروع.

ووجّه محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، مشددا على توفير شركة نظافة وصناديق القمامة اللازمة للحفاظ على الحالة العامة للنظافة والصورة الحضارية للمنطقة.

رافق المحافظ خلال الجولة، إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد نور، السكرتير العام المساعد، ومحمود حسين، رئيس جهاز السرفيس، وعلي عبدالله، رئيس مركز الصف، ومحمود فؤاد، رئيس مركز أطفيح، وسامح عشماوي، مدير مديرية الشؤون الصحية، وعبدالناصر سعدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية.